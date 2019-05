Drejtuesi i Shoqatës Humanitare “Jetimat e Ballkanit”, Halil Kastrati ka njoftuar se do të bëjnë ndërtimin e 11 shtëpive në Komunën e Deçanit për familjet në nevojë.

Kastrati ka thënë se pas nënshkrimit të memorandumit bashkëpunimit me Komunën e Deçanit për ndërtimin e këtyre shtëpive, sot ka filluar ndërtimin e tyre.

Për secilën shtëpi që do të ndërtohet, Komuna e Deçanit do t’i jap nga pesë mijë euro, ndërsa pjesën tjetër do ta mbulojë shoqata “Jetimat e Ballkanit”, përmes donatorëve të saj.

Kastatit ka njoftuar se gjatë muajit të Ramazanit do të nisin ndërtimin e 100 shtëpive në gjithë Kosovën, për familjet me kushte të rënda ekonomike.