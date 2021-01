Halil Kastrati: Leonora nuk deshi të hyjë me këpucë në shtëpi, familja e futi me zor

Kastrati tha se Leonora nuk hyri qëllimisht me këpucë në atë shtëpi, porse familja e kanë futur me zor brenda.

“E kemi pasur në emisionin e kaluar Leonora Jakupin, që e përshëndes dhe e falënderojë shumë që ka marr mundin me qenë me neve javën e kaluar në disa aktivitete tona. Është bërë tepër e madhe këpucët e Leonores dhe pse ka hyrë brenda me këpucë. Unë nuk dua që ne si ‘Jetimat e Ballkanit’, nuk kemi hyrë kurrë edhe kur ka pasur paragjykime për neve. Unë kam qenë prezent kur familja nuk ka pasur shans me e heq këpucët Leonora se e ka marrë familja me zor e ka shti brenda, tu thanë na erdh dita me ju pa”, ka thënë Kastrati, në një emision televiziv.