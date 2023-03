Hakimi i disponueshëm për ndeshjet e PSG-së pavarësisht hetimit për sulm seksual

Achraf Hakimi do të mbetet i disponueshëm për ndeshjet e Paris Saint-Germain pavarësisht hetimit për sulm seksual.

Pasi u zbulua se ai është nën hetimin e policisë gjatë fundjavës, Paris Saint-Germain do të vazhdojë të llogarisë në mbrojtësin Achraf Hakimi për ndeshjet e tyre të ardhshme.

Të hënën u zbulua se Hakimi po hetohej nga prokurorët francezë për sulm seksual, me incidentin e supozuar që ndodhi në shtëpinë e tij në Paris të shtunën, më 25 shkurt.

Të martën, avokatët e Hakimit lëshuan një deklaratë duke mohuar çdo akuzë të tillë në emër të lojtarit, duke thënë: “Akuzat janë të rreme. Ai është i qetë dhe është në dispozicion të drejtësisë”.

‘ESPN’ raporton se hetimi nuk do të ketë asnjë ndikim në disponueshmërinë e marokenit për përzgjedhje nga PSG.

Hakimi do të ketë të drejtë të përballet me Nantesin në Ligue 1 të shtunën, pasi ka humbur dy ndeshjet e fundit të ligës për shkak të një problemi me kërpudhat.

Lojtari i Marokut ishte i pranishëm për çmimet më të mira të FIFA-s të hënën, ku u emërua në ‘FIFPRO World XI’.

Pas ndeshjes së tyre në Ligue 1 në shtëpi ndaj Nantes, PSG udhëton te Bayern Munich të mërkurën e ardhshme në një ndeshje të vështirë të 1/16 të Ligës së Kampionëve, ku skuadra e Christophe Galtier do të synojë të përmbysë rezultatin 1-0 nga ndeshja e parë./Lajmi.net/