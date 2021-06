Hakimi dëshiron transferimin te PSG

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Hakimi dëshiron të transferohet te PSG, transmeton lajmi.net.

Mbrojtësi po pret një lëvizje të fundit të gjigantit francez, Inter gjithashtu është në pritje të një oferte më të mirë rreth 70 milionë euro, që pritet të vijë në orët e ardhshme dhe do të kompletohet marrëveshja.

Interesim për 22- vjeçarin kishte shprehur edhe Chelsea, por duket se ai ka zgjedhur kalimin në Francë. /Lajmi.net/

Achraf Hakimi wants to join Paris Saint-Germain. He’s just waiting for PSG next steps – Inter are still waiting for Leonardo to send the new official bid around €70m expected in the next hours to complete the deal. 🔵🔴 #PSG

