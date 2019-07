Haki Rugova: Kjo qeveri s’mund të shkojë më larg se në fillim të vjeshtës

Rugova thotë se partia e tij po ngul këmbë për zgjedhje të parakohshme për shkak të keqqeverisjes që po i bëhet vendit nga qeveria e tanishme.

“Asnjë segment i qeverisjes nuk është duke punuar si duhet dhe ky koalicion nuk mund t’i zgjidhë problemet madhore”, ka thënë Rugova.

Tutje Rugova ka shtuar se është i sigurtë që zgjedhjet do i fitojë partia e tij dhe do jetë pikërisht ajo që do marrë qeverisjen e vendit.

“Kjo qeveri nuk mund të shkojë më larg se në vjeshtë”, ka thënë Rugova.

Po ashtu Rugova nuk e ka mohuar mundësinë që të i futet garës për kryetar të LDK’së. Sa i përket rrahjeve që e kanë përcjellur procesin e zgjedhjeve të brendshme në aprtinë e tij ai ka thënë se kjo nuk mund të ndikojë keq në elektorat.