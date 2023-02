Haki Abazi zëvendësohet në dy komisione, në njërin nga Dimal Basha në tjetrin nga Kryeziu -Hyseni

Kuvendi i Kosovës ka miratuar propozimet e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare.

Nga këto zëvendësime Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë, Haki Abazi zëvendësohet me deputeten Arbëreshë Kryeziu-Hyseni.

Në votim morën pjesë 62 deputetë, 53 prej të cilëve votuan për dhe nëntë abstenuan.

Propozimet e për zëvendësime ishin:

1.Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë, Haki Abazi zëvendësohet me deputeten Arbëreshë Kryeziu-Hyseni

2.Në Komisionin për Integrim Evropian nënkryetarja Arbëreshë Kryeziu-Hyseni zëvendësohet me deputeten, Fjolla Ujkani nënkryetare

3.Në Komisionin për Integrim Evropian nënkryetarja Arbëreshë Kryeziu-Hyseni zëvendësohet me deputetin Alban Bajrami.

4.Në Komisionin për Stabilizim-Associm deputeti Haki Abazi zëvendësohet me deputetin Dimal Basha

5.Në Komisionin për Stabilizim-Associm zëvendës anëtari Dimal Basha zëvendësohet me Jeta Statovcin.