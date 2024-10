Haki Abazi s’bëhet rehat as sot, përplaset me Bogujevcin i thotë “Ti ke qit gaz lotsjellës” Si në shumë seanca të tjera plenare, edhe sot deputeti Haki Abazi nisi të ketë vërejtje për procedurën e mbarëvajtjes së seancës. Gjatë seancë ai është përplasur me nënkryetaren e Kuvendit, Saranda Bogujevci. Pasi përfundoi minutazhin e deklarimit, Abazi kërkoi kohë shtesë. Me këtë rast nënkryetarja tha se regjia ia kishte shtuar një minutë dhe…