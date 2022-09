Haki Abazi “kapet” me dikë pa emër, thotë se demokracia që nuk lejon hapësirë për “përplasje”, s’quhet demokraci Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Haki Abazi, shpesh herë është kritikuar (por asnjëherë me emra). Ai mundohet që shpesh herë të jetë enigmatikë, derisa flet për jodemokracinë në vend. Këtë herë duke mos treguar se me kë po “kapet”, Abazi shkroi një status të gjatë, në të cilin ankohet se…