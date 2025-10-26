“Hajvanat”, Kusari: Kurti nuk ka fyer liderët, e ka pasur personale me një përfaqësues të LDK!
Mimoza Kusari, ka komentuar në emisionin “Review” zhvillimet politike në Kosovë, pas dështimit të Kuvendit për të zgjedhur qeverinë e re.
Gjatë diskutimit, Kusari hodhi poshtë pretendimet se kryeministri në detyrë Albin Kurti kishte fyer publikisht drejtuesit e partive të tjera në natën e zgjedhjeve, duke sqaruar se deklarata e tij ishte keqinterpretuar dhe se ai thjesht iu referua një statistike ekonomike të përmendur nga një përfaqësues i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
“Nuk ka qenë asnjëherë i vërtetë fakti që Albin Kurti në natën e zgjedhjeve i ka quajtur tre përfaqësuesit e partive politike “hajvana”. Ai i është referuar një statistike që është prezantuar nga një përfaqësues i Lidhjes Demokratike, që nuk është Lumir Abdixhiku por njëri nga ata, i cili ka folur për rritjen ekonomike.
Kusari theksoi se kriza aktuale politike nuk vjen nga qeveria, por nga mospranimi i rezultatit zgjedhor nga opozita, dhe se kjo e fundit duhet të bashkëpunojë me qeverinë për një sërë çështjesh.
“Sa i përket fyerjeve dhe sharjeve reflekton kokfortësia e tyre për të mos pranuar rezultatin. Pra, problemi i opozitës aktuale në Kosovë ka qenë mospranimi i rezultatit, mosreflektimi dhe gjërat pozitive që ka humbur kredibilitetin e opozitarizmit të tyre. Sikur kjo opozitë të ishte në një vijë me qeverinë në raport me gjërat në Veri, me largimin e bandave kriminale, me mbajtjen e një qëndrimi parimor ndaj listës serbe, do kishim një situatë tjetër”, tha Kusari.