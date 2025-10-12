Hajrullah Çeku voton në Prishtinë
Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Çeku, ka votuar sot në kuadër të zgjedhjeve lokale në Kosovë.
Ai e kreu obligimin e tij qytetar në shkollën “Xhemail Mustafa” në kryeqytet, raporton lajmi.net
“Sot jemi këtu për ta ushtruar të drejtën demokratike, sot bashkërisht përcaktojmë katër vitet e ardhshme, drejtimin e komunës sonë”, tha Çeku.
Procesi në këtë qendër po zhvillohet pa probleme./Lajmi.net/