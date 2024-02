“Hajnia” me rezervat shtetërore, Qalaj: Ka nisur bashkëpunimi me Prokuorinë Anëtarët e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla, kanë pasur një përplasje mes vete. Shkak për këtë u bë përgjigja nga ana e Prokurorisë nëse është duke i…