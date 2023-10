Hajni hyn për të vjedhur në lokal në Prizren, e ther me thikë një femër aty Të dielën në Prizren një grua është therur me thikë dhe është plaçkitur. “Është raportuar se në një lokal i dyshuari mashkull kosovar pasi kishte goditur me një mjet të mprehtë/ thikë viktimën femër kosovare, nga vendi i ngjarjes ka grabitur një shumë parashë dhe më pas është larguar”, thuhet në Raportin e Policisë së…