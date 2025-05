Hajnat vjedhin stoli argjendi dhe para një shtëpi në veri të Mitrovicës, rasti po hetohet

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 18:15 në rrugën “Cara Dusana”, në veri të Mitrovicës.

Tutje thuhet sipas ankuesit i është vjedhur një portofol me para, cigare dhe stoli argjendi.

“Është raportuar se persona të panjohur ankuesit mashkull kosovar i kanë thyer derën dhe kanë hyrë me forcë në shtëpinë e tij. Sipas ankuesit i është vjedhur një portofol me para, cigare dhe stoli argjendi. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa rasti është duke hetuar”, thuhet në raport.