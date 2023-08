Hajnat në aksion: Mërgimtares në Ferizaj i vidhet vetura me targa të Zvicrës Incidentet kriminale kohëve të fundit janë shtuar me të madhe në vendin tonë, poashtu edhe vjedhjet. Kësaj here një mërgimtare ka raportuar se I është vjedhur vetura me targa zvicerane, shkruan lajmi.net. Rasti ka ndodhur në qytetin e Ferizajt dhe rasti është në hetime, ka njoftuar Policia. “Ankuesja femër kosovare ka raportuar se të dyshuar…