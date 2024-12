Hajnat hyn me forcë në një objekt në Lipjan, vodhën para të imta Një “vjedhje e rëndë” u raportua të ketë ndodhur në Lipjan. Sipas informacioneve, persona të panjohur kanë hyrë me forcë në një objekt, nga ku kanë vjedhur disa para të imta. Lidhur me rastin njësitë policore kanë ndërmarrë veprime për procedurat e mëtejme hetimore./Lajmi.net/