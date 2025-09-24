Hajnat hyjnë në një shtëpi në Prizren, vidhen stoli prej ari
Lajme
Një vjedhje raportohet të ketë ndodhur mbrëmë në fshatin Caparc të Prizrenit.
Ankuesi mashkull ka raportuar se persona të panjohur pasi kanë hyrë në shtëpinë e tij derisa ai nuk ndodhej aty, i kanë vjedhur stoli ari dhe janë larguar në drejtim të panjohur.
Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin./Lajmi.net/