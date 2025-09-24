Hajnat hyjnë në një shtëpi në Prizren, vidhen stoli prej ari

24/09/2025 09:06

Një vjedhje raportohet të ketë ndodhur mbrëmë në fshatin Caparc të Prizrenit.

Ankuesi mashkull ka raportuar se persona të panjohur pasi kanë hyrë në shtëpinë e tij derisa ai nuk ndodhej aty, i kanë vjedhur stoli ari dhe janë larguar në drejtim të panjohur.

Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin./Lajmi.net/

