Hajnat hyjnë në një shtëpi në Lipjan, vidhet një pistoletë me leje dhe stoli ari në vlerë 5 mijë euro

Një vjedhje e rëndë raportuar të ketë ndodhur në fshatin Topliqan në Lipjan. Ankuesi mashkull raportoi se persona të panjohur pasi kanë hyrë me forcë në shtëpinë e tij, kanë vjedhur një pistoletë cal-9×19 mm (me leje) dhe sasi ari në vlerë rreth 5000 euro. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore…

22/10/2025 09:24

Një vjedhje e rëndë raportuar të ketë ndodhur në fshatin Topliqan në Lipjan.

Ankuesi mashkull raportoi se persona të panjohur pasi kanë hyrë me forcë në shtëpinë e tij, kanë vjedhur një pistoletë cal-9×19 mm (me leje) dhe sasi ari në vlerë rreth 5000 euro.

Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin./Lajmi.net/

