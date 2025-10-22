Hajnat hyjnë në një shtëpi në Lipjan, vidhet një pistoletë me leje dhe stoli ari në vlerë 5 mijë euro
Një vjedhje e rëndë raportuar të ketë ndodhur në fshatin Topliqan në Lipjan.
Ankuesi mashkull raportoi se persona të panjohur pasi kanë hyrë me forcë në shtëpinë e tij, kanë vjedhur një pistoletë cal-9×19 mm (me leje) dhe sasi ari në vlerë rreth 5000 euro.
Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin./Lajmi.net/