Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

27/12/2025 09:34

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në fshatin Dubravë të Suharekës.

Siç edhe bëhet e ditur në raportin e Policisë, ankuesi ka raportuar se persona të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur para të gatshme, rreth, si dhe stoli ari.

Rasti po hetohet nga organet e rendit.

