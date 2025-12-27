Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari
Lajme
Një vjedhje e rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në fshatin Dubravë të Suharekës.
Siç edhe bëhet e ditur në raportin e Policisë, ankuesi ka raportuar se persona të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur para të gatshme, rreth, si dhe stoli ari.
Rasti po hetohet nga organet e rendit.