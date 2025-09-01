Hajnat hyjnë me forcë përmes dritares, vidhen stoli ari e pistoletë me leje
Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur mbrëmë në Kaçanik. Ankuesi mashkull ka raportuar se persona të panjohur kanë depërtuar me forcë përmes dritares në shtëpinë e tij dhe prej aty kanë vjedhur një pistoletë me leje, me një karikator dhe me 115 fishekë, si dhe stoli ari në vlerë rreth 1500 euro. Në…
Ankuesi mashkull ka raportuar se persona të panjohur kanë depërtuar me forcë përmes dritares në shtëpinë e tij dhe prej aty kanë vjedhur një pistoletë me leje, me një karikator dhe me 115 fishekë, si dhe stoli ari në vlerë rreth 1500 euro.
Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime./Lajmi.net/