Hajnat bëjnë kërdi në Prizren, qytetarit i vidhen paratë e stoli ari nga shtëpia
Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në Prizren. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se persona të dyshuar nga shtëpia e tij kanë vjedhur para të gatshme dhe stoli ari. Policia është duke e hetuar rastin./Lajmi.net/
Lajme
26/12/2025 09:51
