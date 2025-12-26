Hajnat bëjnë kërdi në Prizren, qytetarit i vidhen paratë e stoli ari nga shtëpia

Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në Prizren. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se persona të dyshuar nga shtëpia e tij kanë vjedhur para të gatshme dhe stoli ari. Policia është duke e hetuar rastin./Lajmi.net/

Lajme

26/12/2025 09:51

Një vjedhje e rëndë raportohet të ketë ndodhur dje në Prizren.

Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se persona të dyshuar nga shtëpia e tij kanë vjedhur para të gatshme dhe stoli ari.

Policia është duke e hetuar rastin./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 26, 2025

Aktakuzë për zyrtarin e Doganës pas kalimit të automjetit Mercedes me...

Lajme të fundit

Aktakuzë për zyrtarin e Doganës pas kalimit të...

“Importi i rrymës po kushton mbi 500 euro...

Gjilanasi nervozohet pasi u gjobit në trafik, sulmon dhe ofendon policët

Pacienti largohet nga Enti Social në Shtime, s’dihet ku ndodhet