Hajnat bëjnë kërdi në një shtëpi në Ferizaj, vjedhin mbi 38 mijë euro kesh e shumë stoli ari

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur sonte në një shtëpi në magjistralen Ferizaj – Shkup.

Aty, hajnat kanë arritur të vjedhin mbi 38 mijë euro para kesh dhe stoli ari në vlerë 3 mijë euro, shkruan lajmi.net.

Përveç kësaj, është vjedhur edhe një pistoletë dhe një pushkë gjuetie.

“Nga informatat e para është mësuar se rreth orës 17:00, pronari i shtëpisë A.P ( M/) 38 vjeçar së bashku me anètarët tjerë të familjes kishin dalë nga shtëpia dhe me tu kthyer rreth orës 23:00 kanë vërejtur se persona të panjohur kanë depërtuar me forcë nga dritarja e shtëpisë dhe nga aty, sipas viktimës kanë vjedhur: 38 mijë euro para kesh, stoli ari në vlerë 3 mijë euro , një pistoletë dhe një pushkë gjuetie, për të cilat posedon leje”, tha ai. /Lajmi.net/