Hajnat bëjnë gërdi në Celinë të Rahovecit, vjedhin brenda një shtëpie Një vjedhje e rëndë ndodhi dje në Celinë të Rahovecit. Të dyshuar të panjohur, me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e ankuesit mashkull kosovar me ç’rast kanë vjedhur një armë zjarri me leje dhe disa gjësende. Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori./Lajmi.net/