“Hajna, hajna-100 mijë euro”, Haki Abazi me thirrje ndaj pushtetit Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka mbajtur sot fjalimin e saj vjetor. Me të përfunduar ky fjalim, deputeti i Kuvendit të Kosovës, Haki Abazi iu është drejtuar deputetëve të pushtetit duke i quajtur “hajna”. Abazi ka përmendur 100 mijë eurot, duke aluduar në aferat e fundit të publikuara e që lidhen me subvencionet në drejtim…