Hajdutët i hyjnë në shtëpi Vidalit, i’a vjedhin Mercedesin me vlerë 400 mijë euro

“La Provincia di Como” raporton se hajdutët hynë në vilën e kilianit në natën e derbit të Milanit më 7 nëntor.

Mesfushori Nerazzurri jeton në ‘Villaggio del Sole’ në kodrën rezidenciale të San Fermo, në zonën e Como.

Gazeta raporton se hajdutët vodhën ar dhe xhevahire dhe u larguan me një Mercedes me vlerë 400,000 euro.

#Inter midfielder Arturo Vidal’s home was reportedly broken into during the Milan derby and his Mercedes worth €400,000 was stolen. https://t.co/udznLqnobl#SerieA #DerbydellaMadonnina #Chile #SerieATIM #Vidal #FCIM #Nerazzurri

— footballitalia (@footballitalia) November 28, 2021