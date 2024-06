‘Hajdute’, kënga me e re e Samantës dhe Burakut Këngëtarja Samanta Karavella ka publikua një këngë të re në bashkëpunim. Ajo kësaj radhe ka vendosur t’i bashkojë forcat me Burakun, shkruan lajmi.net. Projekti i dyshes titullohet “Hajdute” dhe është e kompletuar edhe me videoklip. Ndërkaq, tekstin e këngës e ka shkruar Muma dhe Muhammed Burak./Lajmi.net/