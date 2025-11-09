“Hajde Prishtina e zemrës” – Rama fton qytetarët e Prishtinës të dalin të votojnë

09/11/2025 16:25

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama i cili është në garë në balotazh me Hajrulla Çekun e VV-së, ka ftuar qytetarët e kryeqytetit të dalin të votojnë.

Ai përmes një postimi në Facebook, ka publikuar një fotografi me familjen e tij, shkruan lajmi.net.

“Hajde Prishtina e zemrës”, ka shkruar Rama mbi fotografinë. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë:

