“Hajde Prishtina e zemrës” – Rama fton qytetarët e Prishtinës të dalin të votojnë
Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama i cili është në garë në balotazh me Hajrulla Çekun e VV-së, ka ftuar qytetarët e kryeqytetit të dalin të votojnë.
Ai përmes një postimi në Facebook, ka publikuar një fotografi me familjen e tij, shkruan lajmi.net.
“Hajde Prishtina e zemrës”, ka shkruar Rama mbi fotografinë. /Lajmi.net/
