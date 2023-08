“Hajde luj qyqek” – Dua kërcen me gotë në kokë, teksa shijon pushimet në Shqipëri Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, këto ditë është kthyer në Shqipëri me familjarët e saj. Ajo ka zgjedhur bregdetin e Sarandës për të kaluar disa ditë pushimi me më të dashurit e saj, ndërsa vazhdimisht i ka dokumentuar ato përmes rrjeteve sociale. Së fundmi, Lipa publikoi një sërë fotografi në llogarinë e saj…