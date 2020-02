Hajdari: Së shpejti dalim me një propozim për taksën dhe reciprocitetin

Me këtë rast, ministrja u zotua se do të procedojë “Protokollin Shtesë 5 dhe 6” të CEFTA-s në Parlamentin e Kosovës për t’i ratifikuar në një periudhë sa më të shpejtë. Ndërsa, në “Protokolli Shtesë 7”, ajo do të angazhohet që procedurat në Qeveri të përfundojnë sa më shpejt në mënyrë që të kemi zyrtarisht Ekipin negociator të Kosovës.

“Për ne është e rëndësishme që të avancojë ky proces pasi që do të fuqizonte mekanizmin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve tregtare, e që fatkeqësisht rajoni jonë përballet vazhdimisht me barriera tregtare”

“Për ne është e rëndësishme që të kemi një bashkëpunim të shëndoshë me të gjitha vendet e rajonit, duke punuar në mënyrë aktive për eliminimin e të gjitha barrierave jo-tarifore, prandaj kërkoj një rol edhe më aktiv të Sekretariatit të CEFTA-s në drejtim të identifikimit dhe zgjidhjes së barrierave tregtare”, u shpreh Hajdari.

Ajo potencoi se shpreson që procesi i njohjes së kualifikimeve profesionale të avancojë dhe u zotua se Sekretariati do ta ketë përkrahjen e saj në këtë proces për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme në rrethanat aktuale në të cilat gjendet rajoni ynë.

Kurse, sa i përket ‘tarifës 100% dhe reciprocitetit’, Hajdari bëri të ditur se jemi duke i shqyrtuar të gjitha mundësitë dhe së shpejti do të dalim me një propozim, por sigurisht duhet të kuptohet drejtë se Kosova ka qenë e detyruar që të veprojë në këtë mënyrë, duke marrë parasysh qasjen dhe diskriminim që i është bërë Kosovës në raportet tregtare nga vendet anëtare të CEFTA-s. /Lajmi.net/