Hajdari pritet nga Hetemi në Leposaviq: Hapen zyrat e ARBK-së atje Në komunën e Leposaviqit kësaj radhe nuk erdhi për vizitë, por me një qëllim. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë, Rozeta Hajdari, është takuar takohet me stafin e kryetarit të Leposaviqit, Lulzim Hetemi. Me dyer të mbyllura për rreth gjysmë orë zhvilluan një bisedë në këtë takim, i cili do të rezultonte suksesshëm. Pas përfundimit,…