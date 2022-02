Hailey Bieber kryen punë në Los Angelos e veshur me një triko të rastësishme dhe xhinse të gjera

Ajo është një nga modelet më të kërkuara të Hollivudit dhe ka një stil të pakrahasueshme me asnjë vajzë.

Hailey Bieber doli e veshur bukur me një veshje të rastësishëm teksa kryente disa punë në Los Angelos të martën në mëngjes, transmeton lajmi.net.

25-vjeçarja arriti të dukej në nivel të lartë e veshur me një pulovër me vija me një palë xhinse të gjera teksa po shkonte në takime dhe po priste një ditë tjetër të ngarkuar në kalendarin e saj.

Xhupi me mëngë të gjata i Hailey-t përmbante një jakë V me shirita me një skaj të rënë në shpatull dhe mëngët që i arrinin pranë duarve.

Këmbët e saj të gjata ishin fshehur nën një palë xhinse klasike të ngarkuara me këmbë të gjera, të cilat ajo i kombinoi me atlete “Nike” me ngjyrë të bardhë dhe ngjyrë gështenjë.

Modelja mbante një kafe të akullt në njërën dorë, ndërsa mbante iPhone-in e saj dhe një sërë çelësash në duar teksa kalonte nëpër një parking.

Flokët e saj me nuancë mjalti u rrafshuan dhe ajo i mbrojti sytë nga dielli i ndritshëm me një palë korniza drejtkëndëshe./Lajmi.net/