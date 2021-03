Hailey Bieber bën një ndryshim në dukje

Hailey Bieber u duk për mrekulli me stilin e saj të hënën kur vizitoi një sallon bukurie në West Hollywood, transmeton lajmi.net.

Modelja 24-vjeçare dukej e freskët me stilin e viteve të 90-ta e cila kishte zgjedhur një palë xhinse duke e përputhur me xhaketë dhe me bluzën e zezë të cilën e kishte futur në xhinset e saj.

Ajo kishte ngritur pantallonat lartë për të zbuluar çorapet e saj të bardha të markës Prada. Hailey duket se i ka shkurtuar flokët ndërsa vizitonte sallonin. Ajo hyri me flokët e lidhur mbrapa teksa doli me flokët e ndarë në mes dhe të lëshuara poshtë shpatullave.

Vajza e Stephen Baldwin bllokoi diellin me syze me ngjyrë të zezë dhe ajo bëri pjesën e saj për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit duke vendosur një maskë të gjelbër të errët.

Hailey përfundoi dukjen me një çantë lëkure të zezë të rrumbullakosur të cilën ajo e mbante nën krahun e saj kur mbërrinte dhe largohej nga salloni.

Ajo qëndroi e hidratuar dhe e shëndetshme duke pirë një lëng jeshil ndërsa u largua nga salloni./Lajmi.net/