Hailey Bieber bashkohet me shoqet për në palestër

Dhe Hailey Bieber, 25 vjeç, u përball kundër të ftohtit kur u pa duke dalë në West Hollywood të martën, transmeton lajmi.net.

Shoqja e saj, Kendall Jenner dhe supermodelja, Sara Sampaio u panë gjithashtu atë ditë duke shfaqur mesin e tyre të tonifikuar ndërsa po shkonin në një klasë Pilates.

Hailey, gruaja e Justin Bieber mbështilli një xhaketë të trashë të zezë me pamje komode mbi një jakë të thurur të ngjashme për daljen e saj të fundit.

Duke i lënë flokët e saj biondë kapur, ajo largoi rrezet e Kalifornisë me një palë syze dielli të zeza me sy mace. Vajza e Alec Baldwin e rrumbullakosi ansamblin me një palë dollakë të zeza dhe shtoi një spërkatje ngjyrash me atletet e saj.

Sara preu një figurë elegante e cila e nxori në pah pjesën e saj të mesme të tonifikuar për t’u patur zili teksa po dilte për në Pilates. Duke lëshuar flokët e saj të errët, modelja portugeze e aksesoi ansamblin e saj me një çantë.

Sara e cila fitoi famë si një engjëll i Victoria’s Secret, ka veshur një palë dollakë të zeza me bel të lartë dhe i ka përplasur me stil me atlete të zeza.

Disa muaj më parë Hailey iu bashkua shoqeve të saj supermodele Bella Hadid dhe Kendall në dasmën në Florida të shoqes së tyre Lauren Perez./Lajmi.net/