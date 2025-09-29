Habit Shqipe Hysenaj: Kam gjashtë vite që nuk kam dalë me dikë dhe nuk kam pasur kontakt fizik
Në emisionin “Live from Tirana” ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2, Shqipe Hysenaj, ka ndarë disa rrëfime personale që kanë zgjuar interes të madh.
Ajo foli hapur për periudhën e gjatë të vetmisë dhe mënyrën se si e sheh raportin me lidhjet sentimentale.
“Kam më shumë se 6 vite që nuk kam pasur asnjë lidhje dhe asnjë kontakt fizik me asnjë mashkull”, u shpreh ish-konkurrentja.
Tregoi se njohjet e reja shpesh i përjeton me siklet dhe se nuk e ka të lehtë të krijojë lidhje.
Për të, më e rëndësishme është ndjenja shpirtërore sesa momentet fizike.
“Puthja nuk ka rëndësi, lidhja shpirtërore është mbi gjithçka”, theksoi ajo.
E pyetur më tej, ish-banorja shtoi me sinqeritet se edhe nëse do të kalonin 10 vite të tjera pa kontakt fizik, kjo nuk do të ishte problem për të.
@topalbania_radioHabit Shqipe Hysenaj: “Kam 6 vite pa më prekur një mashkull me dorë…”♬ original sound – Top Albania Radio
“Jam tip i komplikuar”, theksoi mes tjerash.
Deklaratat e saj u pritën me shumë reagime e i habitur ngeli edhe moderatori i këtij programi Ronaldo Sharka.