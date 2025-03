Habit Laerti thotë se është në të njëjtin trung familjar me Slobodan Millosheviqin Banori i Big Brother Vip Albania, Laert Vasili ka shokuar publikun shqiptar me deklaratën e tij ku thotë se ai është në të njëjtin trung familjar me diktatorin famëkeq serb, Slobodan Milosheviq. Në një video të shpërndarë në rrjetet sociale teksa po bisedonte me Jozin, Vasili bëri deklaratën e çuditshme që ka ngjallur reagime të…