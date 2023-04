Haaland thyen një tjetër rekord, bëhet futbollisti i vetëm i Premierligës që shënon 45 gola për vetëm një edicion

Manchester City e ka fituar betejën e parë ndaj Bayern Munichut në kryendeshjen e fazës çerekfinale në Ligën e Kampionëve.

“Qytetarët” triumfuan bindshëm 3:0 kundër “bavarezëve” në stadiumin Etihad, shkruan lajmi.net.

Kontribut në këtë fitore të madhe të Cityt ka dhënë edhe ylli i kësaj skuadre, Erling Haaland.

“Bomberi” norvegjez shënoi golin e tretë me të cilin theu edhe një tjetër rekord.

45 – Erling Haaland has scored 45 goals in all competitions this season, the most ever by a Premier League player in a single campaign. Brimful. #MCIBAY pic.twitter.com/exENZi02iM

— OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2023