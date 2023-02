Haaland refuzon ‘Adidas’ dhe ‘Puma’, afër të nënshkruajë kontratë milionëshe me ‘Nike’ Erling Haaland është afër nënshkrimit të një kontrate të re me ‘Nike’. Informacioni bëhet i ditur nga ‘The Athletic’ , i cili bën me dije se marrëveshja mes markës sportive dhe sulmuesit të Manchester Cityt duhet të mbyllet për një vlerë prej rreth 23 milionë eurosh, transmeton lajmi.net. Norvegjezi përfundoi kontratën e tij të fundit…