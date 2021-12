Haaland paralajmëron largimin nga Dortmund: Gjashtë muajt e radhës do jenë më të mirët

Norvegjezi ka klauzolë lirimi që do aktivizohet në verë, ku kërkohet nga top gjigantët evropianë, transmeton lajmi.net.

Përmes një postimi në “InstaStory”, Haaland ka paralajmëruar se në verë do largohet nga gjiganti gjerman.

“Gjashtë muajt e radhës, do jenë gjashtë muaj më të mirë”, postoi një foto të “FCMotivate”, gjë që tregon se në verë do bëhet me skuadër të re.

Ndërkohë, raportohet se Haaland preferon kalimin te Real Madrid, mirëpo në rast që dështon kjo ‘pistë’, atëherë mbesin të interesuar edhe klubet si Barcelona, Manchester City, Manchester United dhe Chelsea./Lajmi.net/