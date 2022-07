Haaland i lumtur me fillimin te City: Guardiola është i çmendur, jam duke u stërvitur shumë mirë Erling Haaland është i mahnitur nga përshtypjet e para për punën me trajnerin Pep Guardiola. Haaland iu bashkua skuadrës së Manchester City gjatë kësaj vere dhe mbrëmë gjeti golin e parë me fanellën e ‘Citizens’. Norvegjezi gjeti golin në miqësoren përballë Bayern Munich. Pas ndeshjes, ai komentoi edhe stërvitjet me Pep Guardiola, të cilin e…