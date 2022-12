Haaland: Çdo gjë që shihni lojtarët sot duke e bërë, Pele e kishte bërë i pari

Pele ka vdekur mbrëmë në moshën 82 vjeçare, pas një beteje të gjatë me sëmundjen e kancerit të zorrës së trashë, përcjell lajmi.net.

Ndër lojtarët që kanë reaguar për vdekjen e ikonës braziliane ishte edhe superylli i Manchester Cityt, Erling Haaland.

“Çdo gjë që ju e shihni duke bërë lojtarët sot, Pele e kishte bërë i pari. U prefsh në paqe”, shkruante Haaland në “Twitter”.

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm

