Gyqtarët kosovarë do të ndajnë drejtësinë në ndeshjet e Ligës së Konferencës

Gjyqtarët kosovarë edhe këtë mesjavë do të jenë pjesë e ndeshjeve të rrethit të dytë të Ligës së Konferencës.

Në ndeshjen Viking – Sparta Prague, e cila zhvillohet nesër në orën 19:00, gjyqtar kryesor do të jetë Visar Kastrati, me asistentë Granit Hyseni e Lumturije Muhadri, teksa gjyqtar i katërt do të jetë Alban Shala.

Ndërkaq, në ndeshjen tjetër, Vaduz – Koper, që zhvillohet në orën 20:00, gjyqtar kryesor do të jetë Besfort Kasumi, me asistentë Edmond Zeqiri e Fatmir Sekiraqa, derisa gjyqtar i katërt do të jetë Gramos Shala.

Paraqitje të gjyqtarëve kosovarë në garat evropiane ka pasur edhe në të kaluarën të cilat janë vlerësuar pozitivisht nga UEFA. /Lajmi.net/