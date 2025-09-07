GUXO sot prezanton kandidatët për kryetarë komunash dhe asamble
Partia Guxo sot do të prezantojë kandidatët për kryetarë komunash dhe asamble komunale në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
“Ju njoftojmë që sot, më 07 shtator 2025, Partia GUXO do të organizojë prezantimin e kandidatëve për kryetarë të komunave dhe për asambletë komunale në komunat e Republikës së Kosovës. Vendi: Hotel Emerald. Ora: 12:00. Ky aktivitet shënon gjithashtu edhe përvjetorin e themelimit të partisë GUXO.”