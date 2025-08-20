“GUXO” s’guxon të flasë për Shqipe Selimin – Peci dhe Avdyli e kanë mbyllur gojën!
Deputetja Shqipe Mehmeti-Selimi sot nuk votoi “PRO” që Donika Gërvalla të jetë kryetare e Kuvendit, propozim që u dha nga VV. Deputetja e VV-së, me anë të një postimi në Facebook, sqaroi se ajo nuk e votoi Gërvallën për shkak të postimeve që i kishte bërë vite më parë kundër bashkëshortit të saj, Rexhep Selimi,…
Deputetja Shqipe Mehmeti-Selimi sot nuk votoi “PRO” që Donika Gërvalla të jetë kryetare e Kuvendit, propozim që u dha nga VV.
Deputetja e VV-së, me anë të një postimi në Facebook, sqaroi se ajo nuk e votoi Gërvallën për shkak të postimeve që i kishte bërë vite më parë kundër bashkëshortit të saj, Rexhep Selimi, në Facebook, transmeton lajmi.net.
Gërvalla, në ato postime, e kishte quajtur Rexhep Selimin si njeri të botës së krimit.
Para se të bëhej e madhe se Mehmeti-Selimi nuk votoi “PRO” Gërvallës, akterë të koalicionit VV–GUXO–Alternativa dolën me fushatë propaganduese kundër ish-opozitës, se janë në një vijë me Listën Serbe.
Por tash që po dihet zyrtarisht që Shqipe Mehmeti-Selimi nuk votoi për Gërvallën, akterët e partisë së vogël “Guxo” nuk po hapin gojën.
Kryetari i këtij subjekti të vogël, Faton Peci, pas postimit propagandues kundër ish-opozitës, s’ka guxuar ta hapë gojën për votën e Shqipe Mehmeti-Selimit.
As bashkëpartiaku i tij, deputeti Haxhi Avdyli, s’po guxon të flasë për këtë punë.
Përkundër që e kanë emrin “Guxo”, kësaj partie duket se i mungon guximi për reagim. /lajmi.net/