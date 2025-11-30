Guxo pas zyrtarizimit të koalicionit me VV-në: Reflekton vullnetin tonë të përbashkët për të vazhduar rrugën e reformave të mëdha
Partia Guxo ka njoftuar se dje, kanë mbajtur mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, ku kanë vendosur që në zgjedhjet e 28 dhjetorit, të jenë pjesë e koalicionit të përashkët me LVV dhe Alternativën.
“Ky vendim reflekton vullnetin tonë të përbashkët për të vazhduar rrugën e reformave të mëdha, rrugën e ruajtjes së sovranitetit të vendit me çdo kusht, rrugën e sundimit të ligjit e luftimit të krimit të organizuar e korrupsionit, rrugën e punës së ndershme dhe të angazhimit për një qeverisje të përgjegjshme ndaj qytetarëve tanë. Kemi bërë shumë punë të mira e shumë punë të mëdha për vendin, por na presin edhe shumë të tjera, sidomos në drejtësi, arsim e zhvillim, për të cilat me partnerët tanë, Lëvizjen Vetëvendosje dhe Partinë Alternativa, jemi gati dhe mezi presim të rifillojmë”, kanë thënë nga Guxo.
Ata kanë falenderuar të gjithë anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm, për diskutimet dhe kontributin e tyre si dhe për frymën e hapur e demokratike që ka karakterizuar mbledhjen.
“Me vizion të qartë e me vullnet, guxim e vendosmëri vazhdojmë punën e përpjekjet për Republikën e Kosovës!”, thuhet ndër të tjera në këtë njoftim. /Lajmi.net/
