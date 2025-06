Guvernatori i Përgjithshëm i Antigua dhe Barbudas mbërrin në Kosovë Me ftesë zyrtare të Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, sot në vendin tonë ka mbërritur Guvernatori i Përgjithshëm i Antigua dhe Barbudas, Sir Rodney Williams, i shoqëruar nga Zonja e Parë, Lady Sandra Williams. Sipas njoftimit nga Presidenca, Guvernatori i Përgjithshëm do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës, ku do të zhvillojë…