Guri-Tahirit pas publikimit të bisedave me Abdixhikun: Ke dashur të takohesh me njeriun që e ka shkatërru Kosovën, Kurtin
Deputeti i LDK-së, Paris Guri, ka reaguar ashpër ndaj kandidatit për kryetar të Vushtrrisë, Xhafer Tahiri, pasi ky i fundit publikoi sonte bisedat me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, që lidhen me mundësinë e një koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje në këtë komunë.
Përmes një postimi në rrjete sociale, Guri e ka kritikuar Tahirin duke e akuzuar për tentativa të fshehta për t’u takuar me kryeministrin Albin Kurti, pa dijeninë e kryesisë së partisë.
“Kam dashtë me u taku veç me Albin Kurtin, pa e ditë kryesia dhe kryetari,” ka shkruar Guri, duke ironizuar qëndrimin e Tahirit dhe duke e akuzuar se po tenton t’i afrohet qeverisë Kurti në kundërshtim me qëndrimin e LDK-së.
Në reagimin e tij, deputeti Guri e ka cilësuar Kurtin si njeriun që “e ka izoluar Kosovën” dhe “e ka shkatërruar ekonominë”, duke e përshkruar me tone të ashpra.
“Ka dashtë me u taku me njeriun që e ka izolu Kosovën.
Me njeriun që e ka shkatrru ekonominë e Kosovës.
Me njeriun që ka vjedhë në rrymë, në vaj, në miell e bukë.
OK, takim të këndshëm, but you’re not one of us,” ka shkruar Guri./Lajmi.net/