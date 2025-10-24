Guri-Tahirit pas publikimit të bisedave me Abdixhikun: Ke dashur të takohesh me njeriun që e ka shkatërru Kosovën, Kurtin

Deputeti i LDK-së, Paris Guri, ka reaguar ashpër ndaj kandidatit për kryetar të Vushtrrisë, Xhafer Tahiri, pasi ky i fundit publikoi sonte bisedat me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, që lidhen me mundësinë e një koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje në këtë komunë. Përmes një postimi në rrjete sociale, Guri e ka kritikuar Tahirin duke e…

Lajme

24/10/2025 23:03

Deputeti i LDK-së, Paris Guri, ka reaguar ashpër ndaj kandidatit për kryetar të Vushtrrisë, Xhafer Tahiri, pasi ky i fundit publikoi sonte bisedat me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, që lidhen me mundësinë e një koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje në këtë komunë.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Guri e ka kritikuar Tahirin duke e akuzuar për tentativa të fshehta për t’u takuar me kryeministrin Albin Kurti, pa dijeninë e kryesisë së partisë.

“Kam dashtë me u taku veç me Albin Kurtin, pa e ditë kryesia dhe kryetari,” ka shkruar Guri, duke ironizuar qëndrimin e Tahirit dhe duke e akuzuar se po tenton t’i afrohet qeverisë Kurti në kundërshtim me qëndrimin e LDK-së.

Në reagimin e tij, deputeti Guri e ka cilësuar Kurtin si njeriun që “e ka izoluar Kosovën” dhe “e ka shkatërruar ekonominë”, duke e përshkruar me tone të ashpra.

“Ka dashtë me u taku me njeriun që e ka izolu Kosovën.
Me njeriun që e ka shkatrru ekonominë e Kosovës.
Me njeriun që ka vjedhë në rrymë, në vaj, në miell e bukë.
OK, takim të këndshëm, but you’re not one of us,” ka shkruar Guri./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 24, 2025

Thellohet tragjedia e zjarrit në Maliq- Pas nënës dhe vëllait, vdes...

October 24, 2025

Cakolli i KDI-së: Asnjë deputet nuk mund të ngrejë dorë ndaj...

October 24, 2025

Paçarizi: Ka përpjekje të orëve të fundit për të peshkuar deputetë...

October 24, 2025

Fatmir Limaj: Nuk e votoj qeverinë Kurti – Dimal Basha është...

Lajme të fundit

Thellohet tragjedia e zjarrit në Maliq- Pas nënës...

Cakolli i KDI-së: Asnjë deputet nuk mund të...

Paçarizi: Ka përpjekje të orëve të fundit për...

Fatmir Limaj: Nuk e votoj qeverinë Kurti –...