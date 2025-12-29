Guri pas rezultateve zgjedhore: Nuk ishte dita që e kishim imagjinuar – LDK do të ringritet
Kandidati për deputet nga radhët e LDK-së, Paris Guri, ka reaguar pas rezultatit zgjedhor të 28 dhjetorit. Përmes një postimi në Facebook, Guri tha se rezultati i së dielës, nuk ishte ai që LDK priste. Pos tjerash, ai tha se e diela e fundit e vitit 2025 nuk ishte e diela që e kishin imagjinuar…
Kandidati për deputet nga radhët e LDK-së, Paris Guri, ka reaguar pas rezultatit zgjedhor të 28 dhjetorit.
Përmes një postimi në Facebook, Guri tha se rezultati i së dielës, nuk ishte ai që LDK priste.
Pos tjerash, ai tha se e diela e fundit e vitit 2025 nuk ishte e diela që e kishin imagjinuar “pas gjithë atij angazhimi, sakrifice dhe pune të pandalshme”.
“Por mbi gjithçka, jeni ju, aktiviste, struktura, vullnetare e qytetare. Faleminderit secilit që dha kohë e mund ne gjithë këtë rrugëtim. Qytetarëve që besuan, që na dëgjuan dhe që na dhanë mbështetjen e tyre. Faleminderit kryetarit Abdixhiku, qe me shume mund e sakrifice, ndërtoi një ekip te jashtëzakonshëm, hartoi një program që ishte përtej. E mbi të gjitha nuk e tradhtoi kurrë fjalën e elektoratit”, ka shkruar ai ndër të tjera.
Ish-deputeti, po ashtu shtoi se zgjedhjet vijnë e shkojnë, megjithatë sipas tij, ajo që mbetet është vizioni, qëndrueshmëria dhe besimi.
“LDK ka kaluar shumë sfida në historinë e saj. Ka ditur të fitojë, të humbë, por kurrë të dorëzohet. Ka ditur të presë, por gjithmonë ka ditur edhe të ringrihet. Edhe sot, LDK qëndron. Qëndron mbi vlerat e saj. Qëndron mbi njerëzit e saj. Qëndron mbi besimin se politika mund dhe duhet të bëhet ndryshe. Me respekt, me durim dhe me besim. vazhdojmë. Gjithmonë LDK”, shkroi ai.
Ndërkohë, bazuar në rezultatet e fundit të KQZ-së, Guri ka mbledhur plot 3.372 vota.