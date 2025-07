Guerot në “mbështetje të plotë” të qëndrimit të BE-së për sulmet e VV-së ndaj Supremes

Guerot ka thënë se mesazhi i BE-së është i rëndësishëm, i dhënë pas diskutimit që ata kanë pasur mbi çështjen në fjalë.

‘‘Mesazh i rëndësishëm i përcjellë nga BE-ja pas diskutimit tonë mbi këtë çështje. Mbështetje e plotë’’, ka shkruar Guerot.

Important message delivered by the EU after we discussed this issue. Full support. https://t.co/SZXZfZF0SN

— Ambassadeur Olivier Guerot (@Olivier_Guerot) July 16, 2025