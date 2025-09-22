Gucati: Vetëvendosje e ka UÇK-në në majë të gjuhës, por jo me zemër
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, ka folur për deklaratën e ministrit në detyrë të Financave nga Vetëvendosje, Hekuran Murati, që e quajti Gjykatën Speciale të padrejtë.
Gucati tha se Vetëvendosje e ka në majë të gjuhës UÇK-në, por nuk e ka në zemër, sepse sipas tij, janë të njëjtit që i kanë thënë ish-presidentit Hashim Thaçi “shko në Hagë”.
Gucati tha se Murati po tenton ta pastrojë veten nga ajo që më herët kishte thënë, se “më lirë do t’i kushtonin Kosovës mercenarët”.
“Hekuran Murati po mundohet ta pastrojë veten, unë kështu po mendoj. Ai para disa viteve ka thënë se më mirë do të ishte të paguanim mercenarë sesa sot t’i paguanim veteranët e UÇK-së, që po marrin pensione që na takojnë, sepse janë fituar me djersë e gjak. Ne e dimë sa kanë ata dëshirë të lirohet Hashim Thaçi, ne e dimë sa kanë ata dëshirë të mos ekzistojë Gjykata Speciale. Ata thonë se nuk e kanë votuar Gjykatën Speciale”.
“Po gënjejnë, sepse po të ishin kundër gjykatës, atë ditë kishin qëndruar në Parlament dhe kishin votuar kundër. Kjo është një gënjeshtër e tyre, sepse ata kanë dalë jashtë sallës së Kuvendit atë kohë dhe nuk kanë qëndruar për të votuar kundër. As nuk kanë votuar kundër, as nuk kanë abstenuar, ata në fakt janë pajtuar me atë. Kështu që Hekuran Murati ka dalë sa për sy e faqe me atë deklaratë për një grusht vota. Nuk e ka bërë me zemër Hekuran Murati atë deklaratë”, ka thënë Gucati.
Gucati ka thënë se Vetëvendosje e ka UÇK-në në majë të gjuhës, por jo me zemër.
“Unë e kam thënë se Vetëvendosje në majë të gjuhës e kanë UÇK-në, por nuk e kanë me zemër, sepse e fyejnë, e shajnë. Për kohën kur ka thënë Hekuran Murati të paguheshin mercenarë, kanë qenë gjallë edhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Luani e Shkëlzen Haradinaj e shumë e shumë të tjerë – edhe ata mercenarë a?”, ka thënë Gucati.