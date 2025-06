Gucati tregon se takimi me “Calin” në Hagë ishte i monitoruar: Ishte shumë e rëndë, çdo lëvizje ishte në vëzhgim Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, ka zhvilluar një vizitë në Dhomat e Specializuara në Hagë, ku është takuar me ish-komandantin e UÇK-së, Sali Mustafa, i njohur si komandant “Cali”. Ai bëri të ditur se nesër pritet të takohet edhe me Jakup Krasniqin dhe Pjetër Shalën, ndërsa është në pritje…