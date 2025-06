Gucati takohet me deputetin zviceran Nause, diskuton edhe për trajtimin që po i bëhet ish-krerëve të UÇK-së në Hagë Hysni Gucati, kreu i OVL-UÇK, është takuar me deputetin zviceran, Eeto Nauese. Ai e ka quajtur deputetin zviceran si një mik i respektuar i lirisë dhe demokracisë. Gucati tregoi se në takim u diskutua edhe lidhur me trajtimin e ish-bashkëluftëtarëve tanë që gjenden në Dhomat e Specializuara në Hagë. “Sot, në Parlamentin e Zvicrës, realizuam…